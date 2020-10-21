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Gürcistan'da onlarca kişi silahla alıkoydu! Özel hareket sevk edildi

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde silahlı bir kişinin bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

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Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin alındığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi. Operasyon devam ederken şüphelinin 500 bin dolar talep ettiği belirtildi.

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