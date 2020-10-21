İspanya'da görüşmemiş protesto! Sağlık çalışanları soyundu

Hastanedeki laboratuvar görevlilerinden Doktor Martin Robles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Benim departmanımda çalışanların yüzde 80’inin geçici sözleşmesi var. Kovid-19’dan dolayı işlerimiz çok yoğun ama personel eksikliğimiz fazla. Hiçbir güvencemiz yok. İspanya, bu zamana kadar dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden biri olarak gösterildi ama Kovid-19 bunun böyle olmadığını, sağlık sektörünün tıkandığını gösterdi.” diye konuştu.