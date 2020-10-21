Mesut Özil'den kadro dışı kararına tepki: Büyük hayal kırıklığı

Arsenal'de önce Avrupa Ligi, ardından Premier Lig kadrosuna alınmayan Mesut Özil, karara tepki gösterdi. Türk asıllı Alman oyuncu karar için "Büyük hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

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Mesut Özil, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Türk asıllı Alman futbolcu kararı büyük hayal kırıklığıyla karşıladığını vurguladı.

Mesut Özil şu açıklamayı yaptı: "Son yıllarda formasını giydiğim Arsenal taraftarlarına bu mesajı yazmak zor. İngiltere Premier Ligi kadrosuna alınmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeniden sözleşme imzamamdan bu yana sevdiğim ve kader birliği yaptığım Arsenal'e sadık kaldım. Bunun karşılığının olmaması beni üzüntüye sevk etti. Bu günlerde bir kulübe bağlı kalmak zor. Her zaman yeniden oynayacağıma dair olumlu bekleyişimi sürdürmeye çalıştım. Bu nedenden sessiz kaldım.

Corona virüs salgını öncesi yeni teknik direktör Mikel Arteta'yla yakalanan gelişimden dolayı gerçekten mutluydum. Doğru yoldaydık ve performansım iyi düzeydeydi. Ancak olaylar değişti ve tekrar Arsenal'de oynanamama izin verilmedi.

Ne söyleyebilirim? Londra hala evim gibi. Bu takımda hala iyi arkadaşlarım var. Taraftarlarla aramda güçlü bağların olduğunu hissediyorum. Her neyse. Bana şans gelmesi için savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'deki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Bu zor kararın kafamdaki düşünceleri değiştirmeyeceği sözünü verebilirim. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim. Sesimi adalet ve insanlık dışı uygulamalara karşı çıkarabildiğim kadar çıkaracağım."