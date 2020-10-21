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Beyoğlu'nda iki aile arasında çatışma çıkaran mesaj ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki aile arasında 1 kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı taşlı, silahlı çatışma olayına ilişkin iki aileden toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 17 Ekim'de Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İki aile arasında çıkan silahlı ve taşlı kavgada 50 yaşındaki Kasım Kurt ölürken, Ali B. ve Hüsni B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı incelemelerin ardından 12 kişiyi gözaltına alırken, 5 adet silah, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kalas ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iki aileden toplam 10 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi gören Ali B. ve Hüsni B.'nin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Ortalığı karıştıran mesaj 

Alınan bilgiye göre iki aile arasında çıkan kavganın sebebinin bir kadın ve bir erkeğin sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan iki aile arasında kavga ve silahla ateş etme anları güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. 

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