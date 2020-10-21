BIST 1.210
DOLAR 7,84
EURO 9,29
ALTIN 485,05
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Artık masada ezik ve başı eğik olmayacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimle birlikte yeni bir dönem başladığını belirterek, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz" dedi.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti.

"Müzakere masasından kaçmayız Biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkü'nün de beklentileri vardır. Kıbrıs Türkü 1974'ten sonra devlet kurmuştur, Cumhuriyet kurmuştur. Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon, federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsaade etmeyiz" dedi.

Halktan onay alan anlayış

Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener'den Ümit Özdağ sorusuna yanıt: Akla kara birbirinden ayrılacak
Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı açıklaması: Kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Adıyaman'da düğünde sahte altın taktı gerçeğini alıp ortadan kayboldu
Reuters son dakika duyurdu! Sokağa çıkma yasağı geliyor gerçek vaka açıklananın 5 katı
Amanoslar'da PKK operasyonu: Eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu sağ ele geçirildi
ÖNCEKİ HABERLER
GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor! Koronavirüs nedeniyle zarar açıklamıştı
Konya'da avukatı kör eden peruklu saldırgan müvekkilin kocası çıktı
Azerbaycan açıkladı: Siviller arasından can kaybı 63’e yükseldi
Sakarya'da cami içerisindeki takla görüntüleri çok konuşulan baba oğul ilk kez konuştu
Bolu'da çöplerini bıraktığı parkta cüzdanını unutan gence ibretlik ceza
Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama Kore dizisi mi?
Yorumlar