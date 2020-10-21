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GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor! Koronavirüs nedeniyle zarar açıklamıştı

Koronavirüs nedeniyle zarar eden Amerikan tekstil markası GAP'ın, Avrupa'daki mağazalarını kapatacağı bildirildi.

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Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plana göre şirket, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak.

Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı.

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