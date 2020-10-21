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Karabük'te evde yaşlı veya kronik hastası bulunan Kovid-19 hastaları yurda yerleştirilecek

KARABÜK'te kalabalık aile ortamında yaşadığı anlaşılan, evlerinde kronik hastası veya 65 yaş üstü kişi bulunan yeni tip koronavirüs vakaları, yurtta gözetim altında tutulacak.

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Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar kapsamında, filyasyon ekiplerince yapılan ziyaret ve yerinde tespitlerde, kalabalık aile ortamında yaşadığı anlaşılan, evlerinde kronik hastası veya 65 yaş üstü bireyi bulunan Kovid-19 hastaları, daha önceden kurul tarafından belirlenen yurtlarda izole edilecek.

Bu konuda kararın, İl Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Operasyon Merkezinde görevli koordinatör hekimlere bırakılmasına, uygulamada kolluk kuvvetlerinden de yardım alınmasına karar verildi.

Ayrıca kamu veya özel sektörde çalışma hayatı içinde yer alan PCR testi pozitif çıkmış ve 10 gün süreyle evde takip edilen vakalarla hastanede tedavi görmüş ve 14 gün izolasyonda kalmış hastalara, süre bitiminde işlerine dönmeden önce kontrol PCR testi yapılması ve testin tekrar pozitif çıkması halinde izolasyonun 7 gün uzatılarak kişiye istirahat raporu verilmesi kararlaştırıldı.

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