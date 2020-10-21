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İdlib'te bir köy bombalandı! Yaralılar var

SURİYE’nin İdlib kentine bağlı Cebel Zeviye bölgesindeki bir köy, savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda 5 sivil yaralanırken ev ve araçlar hasar gördü.

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Esad rejimi kontrolündeki Lazkiye'nin güney doğusunda bulunan Hımeynim Askeri Üssü'nden kalkan savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zeviye bölgesindeki El Rami köyüne hava saldırısı düzenledi.

Bombalı saldırıda, ev ve araçlar hasar gördü. Enkaz altında kalarak yaralanan 5 sivil, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

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