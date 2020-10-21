BIST 1.212
DOLAR 7,83
EURO 9,30
ALTIN 485,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel'den iyi haber geldi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, koronavirüse yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.

Abone ol

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüse yakalandı. Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En çok vakalar bu illerde var! Caddedeki korona görüntüsü herkesi şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte alacağı ücret
Beyoğlu'nda iki aile arasında çatışma çıkaran mesaj ölü ve yaralılar var
Meral Akşener'den Ümit Özdağ sorusuna yanıt: Akla kara birbirinden ayrılacak
Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı açıklaması: Kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Adıyaman'da düğünde sahte altın taktı gerçeğini alıp ortadan kayboldu
ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te evde yaşlı veya kronik hastası bulunan Kovid-19 hastaları yurda yerleştirilecek
Adres bu kez Şanlıurfa: Yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Masterchef Esra ailesi
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Artık masada ezik ve başı eğik olmayacağız
GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor! Koronavirüs nedeniyle zarar açıklamıştı
5. sınıflar ne zaman açılacak 2020 MEB yeni haber
Yorumlar