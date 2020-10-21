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Özgül Çoşar kiminle evli Masterchef Özgül eşi ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarından biri olan Özgül Çoşar bu hafta siyah önlüğü giyen isimlerden biri oldu. Eleme adayı olan Özgül Çoşar'ın hayatı da merak konusu oldu. 36 yaşında olan Özgül Çoşar Emrullah Çoşar ile evli ve 2 çocuğu var. İşte Özgül Çoşar hakkında merak edilenler...

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Masterchef Türkiye 2020'nin bu haftaki eleme adaylarından  biri de pasta şefi Özgül Çoşar. 36 yaşındaki Özgül Çoşar son haftalarda iddialı sözleri ve yaptığı başarılı yemekler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Özgül Çoşar kimdir, yaşı kaç? Eşi Emrullah Çoşar ve iki çocuğu kimdir? İşte Masterchef Özgül hakkında merak edilenler....

MasterChef Özgül Coşar kimdir: 

MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış;  2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşılaştığı “Butik Pastacılık” kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA’da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.

Şu  anda çalışmadığının fakat mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade eden Özgül Coşar, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri olmaya hak kazanmıştır.

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