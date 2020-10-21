Yarın defnedilecek! Eski TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar vefat etti

Eski Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Kubilay Atasayar 81 yaşında vefat etti.

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Eski TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar 81 yaşında vefat etti. İstanbul'da yaşamını yitiren Kubilay Atasayar'ın cenazesi, yarın öğlen Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kubilay Atasayar kimdir?

Atasayar, 1939 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yaklaşık 15 yıl TİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten Atasayar, SSK Yönetim Kurulu ve Rekabet Kurulu üyelikleri de yaptı.