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Ermenistan, Türkiye'den ürün alımına yasak koydu

Ermenistan hükümeti, Türk ürünlerinin ithal edilmesini yasaklama kararı aldı. Hükümet kararının aralık sonunda yürürlüğe gireceği ifade edildi.

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Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, 20 Ekim'de almış olduğu karar ile Türkiye menşeli ürünlerin ithalatına geçici yasak getirmiştir. Söz konusu yasak 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girecektir" denildi.

Güvenlik sebebini öne sürdüler
Ermenistan hükümetinin, Türkiye menşeli ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin kararı güvenlik sebebiyle aldığı belirtildi. Söz konusu kararın, 'Karabağ'da Türk askerlerinin Azerbaycan'a açıkça destek verdiğine dair doğrulanmış pek çok olay göz önünde bulundurularak alındığı' kaydedildi.

Hükümet kararında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye menşeli ürünlerin ithalatı yasaklanarak Türkiye devlet hazinesine Ermenistan üstünden giden parasal kaynaklar kesilmiş olacaktır. Ayrıca Türkiye'den ürünlerin ithal edilmesi üstünden Ermenistan'a sızabilecek olağan tehditlerin de önü kesilmiş olacaktır."

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