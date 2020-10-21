Aydın Didim'de Zabıta Müdürü tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

AYDIN'da çarşamba günleri kurulan halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (44), tartıştığı seyyar satıcı B.T. tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Hacıfettahoğlu, hastaneye kaldırılırken; polis, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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AYDIN ​Didim Belediyesi Zabıta ekiplerdi, Yeni Mahalle’de kurulan halk pazarında denetim yaptı. Denetimler sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile uyardığı bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüşürken; seyyar satıcı B.T., Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu bıçakla göğsünden yaraladı.

Hacıfettahoğlu, kanlar içinde yerde kalırken; B.T., olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Hacıfettahoğlu, beraberindeki zabıta memurlarınca Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, hastaneye gelerek Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç'ten bilgi aldı.

Polis, kaçan seyyar satıcı B.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.