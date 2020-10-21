BIST 1.212
DOLAR 7,81
EURO 9,27
ALTIN 483,11
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Aydın Didim'de Zabıta Müdürü tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da çarşamba günleri kurulan halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (44), tartıştığı seyyar satıcı B.T. tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Hacıfettahoğlu, hastaneye kaldırılırken; polis, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

AYDIN ​Didim Belediyesi Zabıta ekiplerdi, Yeni Mahalle’de kurulan halk pazarında denetim yaptı. Denetimler sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile uyardığı bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüşürken; seyyar satıcı B.T., Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu bıçakla göğsünden yaraladı.

Hacıfettahoğlu, kanlar içinde yerde kalırken; B.T., olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Hacıfettahoğlu, beraberindeki zabıta memurlarınca Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, hastaneye gelerek Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç'ten bilgi aldı.

Polis, kaçan seyyar satıcı B.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partisi'nde toplu istifa şoku
Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İçişlerinden açıklama
TFF yayıncı kuruluşla ilgili gerçeği açıkladı
Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Ekim 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Oxford'un koronavirüs aşı denemelerine katılan bir gönüllü öldü
Alman sağlık bakanına koronavirüs şoku
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
Mersin'de koronavirüsü hiçe sayanlara 79 bin 500 lira ceza kesildi
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımına yasak koydu
SMA hastalığı tedavisi var mı SMA hastalığı belirtileri
Yorumlar