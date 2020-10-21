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Alman Sağlık Bakanına koronavirüs şoku

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahnın Koronavirüs'e yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahnın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.

Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

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