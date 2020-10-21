BIST 1.212
DOLAR 7,81
EURO 9,28
ALTIN 483,63
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara jandarmadan drone ile suçüstü

Demirören Haber Ajansı

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları drone ile tespit edilen 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Abone ol

YOZGAT Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeyi drone ile tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler; Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Bağcılar'da duvarı delip hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u teklif etti
Avrupa Adalet Divanından Türkleri ilgilendiren karar
E-Nabız sistemi grip aşısı alacaklar! Eczanelerdeki grip aşısı listeleri geçersiz!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya'dan ümidi kestim sonuna kadar savaşacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 2021 bütçesi açıklaması işte 2021 enflasyon hedefi
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımına yasak koydu
Sakarya'da cami içerisindeki takla görüntüleri çok konuşulan baba oğul ilk kez konuştu
Bilecik'te çukur kazan kadın hayatının şokunu yaşadı güvenlik önlemi alındı.
Can Dündar'ın itirazına ret! Mal varlığına el konma kararı kesinleşti
Burdur'da 85 bin lirasını dolandırıcılara göndermek üzere olan adamı polis engelledi
Grip aşısı nerede yaptırılır kimler grip aşısı yaptırır?
Yorumlar 2 yorum