Adil Gür ve Kemal Öztürk 'mesleği bırakırım' polemiği nedeniyle tekrar kapıştı

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün "KKTC'de Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım" dediği iddiasını gündeme taşıyan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Veyis Ateş'in moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Türkiye'nin Nabzı programında Adil Gür ile tekrar karşı karşıya geldi.

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Bilindiği gibi Kemal Öztürk daha önce yaptığı açıklamada, "Sözünün arkasında duracağına, yaptığı hatadan dolayı kamuoyundan özür dileyeceğine, beni suçlayarak konuyu saptırmaya çalıştı" demişti. Söz konusu seçim polemiği Adil Gür ile birlikte programda tekrar masaya yatırıldı. Programda konuya ilişkin görüşlerini açıklamaları için sırayla söz alan ikili şunları söyledi;

Adil Gür: Şahsi kanaatimdi yanıldım

''Cumhuriyetçi Türk Partisi Akıncı'yı destekleyeceğini açıklamıştı bu sonuca göre Akıncı kazanır demiştim. Mart ayından beri zaten Kıbrıs'a gitmemiştim. Evet bir oran verdim ama bu bir araştırma sonucu değildi. Şahsi kanaatimdi yanıldım kabul ediyorum.

Haysiyet cellatlığı ile karşı karşıya kaldım

Kemal Öztürk'ü arayıp neden böyle bir haberi yazdığını sordum. Özür dileyip kusura bakma dedi. Sosyal medyada vatan haini Adil Gür şeklinde haberler olduğunu görünce açıp yazıyı okudum. İlk defa bir haysiyet cellatlığı ile karşı karşıya kaldım. Bir gazeteci bilgi ve belgeyle konuşur.''

Bırakmaktan korktuğumu düşünüyorlar

Daha sonra programda Kemal Öztürk'ün yazısının ilgili bölümünü okuyan Adil Gür, neden yazıya itiraz etmediğini anlattı. 'Benim sırtımdan bir algı yaratmaya çalıştı. Ben bu algının içinde olamam' diyen Adil Gür Kıbrıs seçimleriyle ilgili Erdoğan'ın adını bile ağzına almadığını ifade etti. Vatan haini olmakla itham edildiğini aktaran Adil Gür 'araştırma şirketini bırakmaktan korktuğumu düşünüyorlar ama bu işi çok severek yapmıyorum ve inadına yapmaya devam edeceğim' şeklinde konuştu

Kemal Öztürk: Ben yalancı olmuş oluyorum

'Ersin Tatar'ın kazanma ihtimali yok kazanırsa ben bu mesleği bırakırım ve bir daha televizyonlara çıkmam' dediniz. Bu cümleleri bana sarf ettiniz mi diye soran Kemal Öztürk, Adil Gür'den ise 'hayır' cevabını aldı. Bu durumda ben yalancı olmuş oluyorum diyen Öztürk şöyle devam etti;

''Siz bana bunu niye yazdınız dediğinizde ben sizi üzdüğüm

için özür diledim. Sizi üzdüysem yazıyı düzelteyim dedim. Siz ise rahatça bir muhabbet edemeyecek miyiz, neden yazıyorsun bu yazıyı diye sitem ettiniz. Bana yazıyı çıkarın, yalan yazıyorsunuz demediniz.