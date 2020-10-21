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İstanbul Bağcılar'da duvarı delip hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Bağcılar'da girdikleri iş yerinden 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 4 şüpheli, Fatih'te duvarı delerek girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı.

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İSTANBUL Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 1 Ekim'de meydana gelen ilk olayda; tekstil atölyesine giren 4 şüpheli, çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 720 bin lira, 15 bin dolar, 4 bin 600 euro, 370 bin lira değerinde çek, 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak olay yerinden kaçtı. Toplamda 1 milyon 500 lira değerinde hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Takibe alınan şüphelilerin 18 Ekim Pazar günü Fatih'te saatçi dükkanına girdikleri tespit edildi. Şüpheliler hırsızlığın ardından ekipler tarafından çaldıkları 72 adet saatle suçüstü yakalandı.

Dükkanın duvarını delerek girmişler

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Hüseyin E. (38), Halis E. (41), Erdal K. (38) ve Ömer T.'nin (33) Fatih'te bulunan saatçi dükkanına yan tarafta bulunan inşaat alanından duvarı delerek girdikleri ve 60 bin lira değerinde saat çaldıkları öğrenildi. Poliste çok sayıda suçtan kayıtları olan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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