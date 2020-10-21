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NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

Anadolu Ajansı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a hatırlattığını bildirdi. Sarkisyan ise Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü. 

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır" dedi.

NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg; anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunup gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktararak, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli" diye konuştu.

Sarkisyan ise 'sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu' söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü. 

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