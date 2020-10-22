Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

GAZİANTEP'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

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GAZİANTEP'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye’ye getirildiği düşünülen İbranice ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil, KOM Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonla ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.