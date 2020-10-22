BIST 1.212
DOLAR 7,81
EURO 9,27
ALTIN 483,38
HABER /  YEREL

Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

Abone ol

GAZİANTEP'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye’ye getirildiği düşünülen İbranice ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil, KOM Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonla ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İçişlerinden açıklama
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı
Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Avrupa Adalet Divanından Türkleri ilgilendiren karar
İstanbul Bağcılar'da duvarı delip hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
osym sonuc 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı AİS girişi
Papa Francesco eşcinseller adalet istedi
Fransa'da 166 kişi daha koronadan hayatını kaybetti!
Aydın Didim'de Zabıta Müdürü tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
Oxford'un koronavirüs aşı denemelerine katılan bir gönüllü öldü
Grip aşısı fiyatları 2020 kaç para oldu nerede grip aşısı yapılır?
Yorumlar 1 yorum