Sokağa çıkma yasağı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,dün Reuters'in ismini vermediği üst düzey bir yetkiliye dayandırarak gündeme getirdiği "Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geliyor" iddiası için ne dedi? Oktay yasağa kapıyı tamamen kapattı mı?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk oldu ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Türkiye'de yeni yasakların gündemde olduğu" iddiaları için Oktay, salgınla mücadelenin yasaklar, serbestlikler değil, il il, ilçe ilçe günlük veriler üzerinden yapılan detaylı analizlerle sürdürüldüğünü vurguladı.

Bizim genel yaklaşımımız...

"Bizim genel yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında bunu götürüyor olabilmek." diyen Oktay, sadece Kovid-19'un en tepe etkisinin olduğu mart, nisan aylarında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığını anımsattı. Salgınla mücadelenin temelinde TaMaM olarak adlandırılan "temizlik, maske ve mesafe" kuralının bulunduğuna işaret eden Oktay şöyle konuştu:

İlave tedbirler gerekirse...

"İlave tedbirler gerekirse her zaman düşünülebilecek şeyler ama şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Vardır, yoktur anlamında Covid-19'la mücadelemizi bu çerçevede yürütmüyoruz. Her kabinede mutlak o veriler gelir, önceden analizleri yapılmıştır, kabinede tekrar değerlendirilir ve o çerçevede alınması gereken tamamen veriye dayalı kararlarla gidiyoruz. Kesinlikle popülist yaklaşımlarla gitmeyiz. Cumhurbaşkanımızın tarzı da asla bu değildir."

Vaka sayılarında bölgesel yoğunlaşma var

Vaka sayılarında yoğunlaşma olup olmadığına ilişkin soru üzerine Oktay, bölgesel yoğunlaşmaların yaşandığını söyledi. Ankara'da vaka artışının görüldüğünü sonra azaldığını, şimdi İstanbul'da bir artışın başladığını dile getiren Oktay, bunun doğrudan temizlik, maske ve mesafe kuralına uyup uymamak ve düğün, cenaze törenleri gibi toplu etkileşimlerle ilgili olduğunu ifade etti.

Oktay, koronavirüsle mücadelede bireysel alınacak tedbirlerin vaka sayısını azaltmadaki önemine dikkati çekti.