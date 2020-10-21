Reuters son dakika duyurdu! Sokağa çıkma yasağı geliyor gerçek vaka açıklananın 5 katı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla yükselirken, Reuters'in son dakika haberi sokağa çıkma yasaklarının kapıda olduğunu haber verdi. Gerçek vaka sayısının açıklananın 5 katı olduğu ve Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı gelebileceği belirtildi.

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Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı durdurmak için tekrar sert önlemler alabileceği belirtildi. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre hükûmet belli yaş grupları için evde kalma emri verebilir. Kaynak, herkes için geçerli sokağa çıkma yasaklarının da gündemde olduğunu söyledi.

'İsmimi açıklamayın' deyip rakam verdi

İsminin paylaşılmaması şartıyla konuşan yetkili, Türkiye'deki gerçek vaka sayısının açıklananın 5 katı olduğunu ifade etti. Yetkili, yeni önlemlerin birkaç haftalık süreçte durum takip edildikten sonra yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.

Gece sokağa çıkma ve 65 yaş yasakları

Hükümette yapılan son toplantılarda da vaka artışları değerlendirilip, 15 gün içerisinde görülecek sonuçların “kış önlemlerinin” şeklini belirlemesi kararlaştırılmıştı. Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.