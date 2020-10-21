Sultanbeyli’de ihtiyaç sahibi 1.000 haneye temizlik seti dağıtılıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânlarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 1.000 hanemize içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın mesajının yer aldığı temizlik setlerinin dağıtımı yapılıyor.

Abone ol

Sultanbeyli’de koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan 1.450 adet temizlik setinin yanında şuan dağıtılmaya başlanan 1.000 adet temizlik setiyle birlikte toplamda 2.450 adet temizlik seti vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak.



Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. Salgını hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, kişisel ve çevresel temizliğe dikkat ederek yeneceğiz.” dedi.



