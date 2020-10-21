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Amanoslar'da PKK operasyonu: Eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu sağ ele geçirildi

HATAY Amanoslar'da düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda eski HDP milletvekili firari Demir Çelik'in gri kategoride aranan oğlu da sağ olarak ele geçirildi.

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 İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Savaş kod' adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. 

Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.

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