En çok vakalar bu illerde var! Caddedeki korona görüntüsü herkesi şaşırttı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritasındaki vaka yoğunluğu görenleri şaşırttı.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.
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Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.
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Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
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İŞTE İL İL KORONAVİRÜS HARİTASI...
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