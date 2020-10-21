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Bolu'da eski genel müdürün talihsiz ölümü: Çatıdan düştü

Demirören Haber Ajansı

BOLU'da Sabri Kartallıoğlu (60), onarmak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın, kentteki bir fabrikanın eski genel müdürü olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak’ta meydana geldi. Sabri Kartallıoğlu, kendisine ait dairenin terasındaki çatıyı onarmak için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Kartallıoğlu, düştü.

Olayı gören komşularının ihbarı üzerine sokağa 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Kartallıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kartallıoğlu’nun yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.

Kartallıoğlu’nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kartallıoğlu’nun, Bolu'da makarna fabrikasının eski genel müdürü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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