Ümit Özdağ istifa edecek mi? Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması var mı?

İYİ Parti'de "İstanbul İL Başkanı FETÖ'cü" kavgasında tansiyon giderek yükseliyor. İstanbul'daki 39 ilçe başkanı ihraç için imza atarken, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Özdağ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 81 il başkanı Özdağ'ın ihracı için imza attı. Ümit Özdağ ise, ihracını isteyenlere "Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturması var mı?" sorusunu sordu.

Abone ol

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü" iddiasıyla ilgili kriz büyüyor. Buğra Kavuncu’nun FETÖ iddiasıyla cezaevinde bulunan Enver Altaylı’nın yeğeni olduğunu ileri süren Özdağ, Altaylı’nın İYİ Parti kurulmadan önce “parti kurmak yerine sokağa dökülün” dediğini iddia etti. İşte o andan itibaren İYİ Parti'nin içi fena halde karıştı.

Buğra Kavuncu iddiaları yalanlarken, İYİ Parti İstanbul'da görev yapan 39 ilçe başkanı Ümit Özdağ’ın ihracı için Genel Merkeze dimekçe gönderdi. İİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ı "yalancı" ilan ederken, Kavuncu, Özdağ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İYİ Parti'nin 81 İl Başkanı, Ümit Özdağ'ın ihracı için imza attı.

Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması mı var?

İsmail Saymaz hem Ümit Özdağ hem de Buğra Kavuncu ile konuştu. Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması olduğunu iddia etti. Ümit Özdağ, ihracını isteyenlere "Haklı çıkarsam ne yapacaksınız?" ve "Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturması var mı?" sorularını yönetti. Özdağ ayrıca, Kavuncu'nun adının Panama belgelerinde kara para aklamada geçtiğini ileri sürüyor.

Ümit Özdağ istifa edecek mi?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İsmail Saymaz’ın “İstifa edecek misiniz? Ya da ihraç edilmeyi bekliyor musunuz?” sorusuna “İstifa etmeyeceğim. 2007'den beri FETÖ ile mücadele ediyorum. İYİ Parti, FETÖ iltisaklı derneğin başkan yardımcısı ile Özdağ arasında bir tercih yapacak” diye yanıt verdi.

Özdağ MİT fezlekesinden mi korktu?

MİT şehidinin ismini ifa ettiği için hakkında hazırlanan fezleke ve tutuklanma korkusuyla Buğra Kavuncu iddiasını gündeme getirdiği iddiaları için de "Fezlekeden korkmuyorum. MİT görevlilerini ilk açıklayan ben değilim. TBMM'deki açıklamalar için soruşturma yürütülemez." dedi.

Kavuncu: Özdağ'ın istifa etmesine gerek kalmayacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise Ümit Özdağ'ın istifa etmesine gerek kalmayacağını söyledi. 81 il başkanı tarafından Özdağ'ın ihracı istemiyle hazırlanan dilekçeyi imzalayan Kavuncu, "Dilekçede ‘partinin organize bir halde ve daha önce planlanmış şekilde yıpratıldığı’ ve Özdağ'ın ‘karanlık güçlere çanak tuttuğu’ öne sürülüyor” dedi.

'Bilerek ya da bilmeden maşa oluyor'

Saymaz, İstanbul İl Başkanı Kavuncu ile görüşmesini ise şöyle özetledi: "Kendisi üzerinden İYİ Parti'nin hedef alındığını savunarak, ‘Millet İttifakı'nı dağıttığınız zaman ekonomiyi tutmazsınız. İYİ Parti ittifakın ana kolonudur. Bu operasyona birileri ya farkında olmadan ya da bilerek maşa oluyor’ diye konuşuyor. Kavuncu'ya ‘Özdağ istifa etmeli mi?’ diye sordum. ‘Gerek kalmayacak’ diyor ve ekliyor: ‘Özdağ gibi, iftiralarla hareket eden bir zihniyet bünyenin dışına konulmalı.”

Genel Sekreter Poyraz: İhraç dilekçesi yağıyor

Saymaz, Özdağ'ın ihracına ilişkin dilekçelerin sunulduğu İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın da, "Dilekçe yağıyor. Burada hakaret, iftira ve hedef gösterme var. İşleme alıp sevk edeceğiz" dediğini söyledi.