Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş skor: 29-0

Brezilya Paulista Kadınlar 1. Tur maçında, Sao Paulo deplasmanda Taboao'yu 29-0 mağlup etti.

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Brezilya Paulista Kadınlar Kupası tarihi bir skora sahne oldu.

İlk yarıda rakip filelere 17 kez havalandıran Sao Paulo, Taboao maçının 90 dakikasına tam 29 gol sığdırdı.

Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (3), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Perolla attı.

İlk maçını 3-0 kazanan Sao Paulo A Grubu'nda 2'de 2 yaparken, rakibinin henüz puanı bulunmuyor.

Taboao'nun orta saha oyuncusu, maç sonrası kulübün yaşadığı mali sorunlara dikkat çekerken; "Bizim bir antrenman üniformamız bile yok. Kimseye para ödenmiyor. Turnuvaya katılmak için çaba sarfettik ancak asla başımızı aşağı eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.