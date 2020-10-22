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Adana'da genç kadın eşi tarafından hastanelik edildi

ADANA'da eşle arasındaki tartışmanın sonu darpla son buldu. Dursun O., (40) eşi tarafından çeşitli yerlerden yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken eş gözaltına alındı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'ta meydana geldi. Dursun O., ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darbedildi.

Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Şüpheli eşi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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