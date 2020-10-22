BIST 1.212
DOLAR 7,80
EURO 9,26
ALTIN 482,10
HABER /  YEREL

Tarlaya giden genç kız ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK Alaplı ilçesinde kestane toplamak üzere sabah evinden çıkan genç kız ormanlık alanda ağaca asılı vaziyette bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde “tarlaya gidiyorum” diyerek evden çıkan B.U. (20) isimli genç kız, akşam saatlerinde eve dönmeyince, tüm köy halkı tarafından köy ve civarında aranmaya başlandı.

Akşam saatlerindeki aramalardan bir sonuç alınmayınca, köy halkı tekrar aramaya başladı. Kızın cesedi, köyden 2 kilometre uzaklıkta ağaca asılı halde bulundu.

B.U.’nun ölüm haberini alan köydeki vatandaşlar ve ailesi olay yerine akın etti. Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu gönderilirken yakınlarının ifadesine başvuruldu.
Olayla ilgili Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da dilenci meydan okudu beni vali kaymakam tanıyor sen kim oluyorsun Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ümit Özdağ istifa edecek mi? Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması var mı?
Son dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Metro Turizm otobüsünde muavin genç kıza baka baka mastürbasyon yaptı
Baş şüpheli Türk aşçı Atilla! O müzede insanları kurban ediyorlar
Sokağa çıkma yasağı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı
Sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İçişlerinden açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Beyin kanaması geçirmişti! MHP'den Osman Durmuş açıklaması
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Kayseri'de görülmemiş vahşet! Başını taşla ezip tepeden aşağı attı! Üzerini taş ve otla kapattı
FBI açıkladı! Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını belirlendik
Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
Grip aşısı nerede yaptırılır kimler grip aşısı yaptırır?
Yorumlar