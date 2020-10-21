Antalya'da dilenci meydan okudu beni vali kaymakam tanıyor sen kim oluyorsun

"Beni vali bile tanıyor"

Vatandaşların tepkisi üzerine caddeden ayrılan S.K, bir binanın bahçesine oturdu. Vatandaşlar burada da tepki gösterince S.K, “Abi benimle uğraşmayın gidin. Bakım ayağıma, neyine bakacaksınız. Canım yanıyor, benimle uğraşmayın. Allah’ınızdan bulun. Ben kimseyi kandırmıyorum. Benim ayaklarım yara, dikişlerim patlamış. Benim ayağım kangren. Beni herkes tanıyor. Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun” dedi.