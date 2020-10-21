Antalya'da dilenci meydan okudu beni vali kaymakam tanıyor sen kim oluyorsun
ANTALYA'da iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı. Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci, tepki gösteren vatandaşa "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun" dedi.
Turizm kenti Antalya’nın işlek caddelerinde 3 yıldır dilendiği öğrenilen S.K, yine bugün öğle saatlerinde dilenmeye çıktı. İki ayağı şiş ve yaralar içinde kambur şekilde eline aldığı bir kutuyla dilenen gence bazı vatandaşların para verme anları kaydedildi. S.K.'nın kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Normalde dik yürüyebiliyor olmasına rağmen kambur şekilde yine dilenmeye devam eden gence vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki karşısında genç, “Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun” dedi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenciyi zabıta aracına alarak işlem yapmak üzere belediyeye götürdü.
"İftira atıyorlar"
Kendisinin görüntülendiğini anlayan S.K, “Çek abi çek, yalan diyenlere örnek olsun. Bana iftira atanlara örnek olsun. ‘Slikon yapıyor’ diye ayaklarına benim üstüme iftira atanlara yazıklar olsun. Bende 3 tane çocuk var. Evim kira, elektrik, suyu ödüyorum. İki çocuğumu okutuyorum. Benim üstüme iftira atmayın. Allah görüyor iyiyi kötüyü” diye konuştu.
"Beni vali bile tanıyor"
Vatandaşların tepkisi üzerine caddeden ayrılan S.K, bir binanın bahçesine oturdu. Vatandaşlar burada da tepki gösterince S.K, “Abi benimle uğraşmayın gidin. Bakım ayağıma, neyine bakacaksınız. Canım yanıyor, benimle uğraşmayın. Allah’ınızdan bulun. Ben kimseyi kandırmıyorum. Benim ayaklarım yara, dikişlerim patlamış. Benim ayağım kangren. Beni herkes tanıyor. Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun” dedi.