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Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü 'kurallara uyalım' uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere vaka artışı yaşanan illerin sağlık müdürleri ile görüştü ve durum değerlendirmesi yaptı. Koca ayrıca maskenin önemine dikkat çekti ve 'kurallara uyalım' çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

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