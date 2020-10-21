Sağlık Bakanlığı'na gelen koronavirüs soruları: Sinekten bulaşır mı?
Sağlık Bakanlığı, vatandaşın COVID-19 ile ilgili sorduğu soruları derledi. Bakanlığa gelen, 'Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?' soruları dikkat çekti.
COVID nedeniyle ölmüş bir kişinin cenazesine gideceğim. Ölen kişiden bana hastalık bulaşır mı?
COVID-19 hastası öldükten sonra hastalık bulaştırmaz, ancak cenaze törenleri kalabalık ortam olduğu için cenazeye katılan diğer kişilerden hastalık bulaşabilir.
İzolasyon ya da karantina süremi tamamlayacağım adreste, aynı il içerisinde olmak koşuluyla değişiklik yapabilir miyim?
Adres değişikliği yapmak, temasa sebep olacağı için uygun bulunmaz. Ancak yaşlı ya da çocuklar gibi bakıma muhtaç durumdaki kişiler için mümkün olan en az temasla ilçe sağlık yönetimleriyle görüştükten sonra adres değişikliği yapılabilir.
Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?
Hayır. Sağlık ihtiyaçlarınız için her zaman sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Sağlık kuruluşuna varsa özel aracınızla gitmeli, yoksa 112 acil sağlık ekiplerinden yardım almalısınız.
İzolasyon süremin sonunda test sonucum pozitif çıktı. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulamalıyım?
Genel sağlık durumunuzun iyi olması durumunda ek bir tedavi uygulanmaz. Ancak, şikayetleriniz artarak devam ediyorsa tekrar sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.