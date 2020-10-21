Sağlık Bakanlığı'na gelen koronavirüs soruları: Sinekten bulaşır mı?

İzolasyon ya da karantina süremi tamamlayacağım adreste, aynı il içerisinde olmak koşuluyla değişiklik yapabilir miyim?

Adres değişikliği yapmak, temasa sebep olacağı için uygun bulunmaz. Ancak yaşlı ya da çocuklar gibi bakıma muhtaç durumdaki kişiler için mümkün olan en az temasla ilçe sağlık yönetimleriyle görüştükten sonra adres değişikliği yapılabilir.