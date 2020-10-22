Garry Rodriges Galatasaray'da dönüyor! 3 kez haber yollamış

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Garry Rodriges, Al-Ittihad'a döndü ama Yeşin Burun Adalı yıldız devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisini elinde bulunduran Al-Ittihad'a geri döndü. İstanbul'da yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues, ocak ayını beklemeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Yeşil Burun Adalı yıldız Galatasaray'a dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki oyuncuya karşı boş değil. Hücumda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılılar, transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zaman yetmedi.

Galatasaray'a 3 kez haber yolladı

Geçen sezon başı Galatasaray'a 3 kez haber yollasa da Onyekuru yüzünden alınmayan Rodrigues, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü Galatasaray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.

Terim'in onayı bekleniyor

Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, Galatasaray'a dönmek için maddi fedakarlıkta bulunmaya hazır. Babel'in sergileyeceği performans da transferde belirleyici olacak.

10 milyon dolara gitmişti

Ocak 2017'de PAOK'tan Galatasaray'a gelen Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a satılmıştı. 2019 yazında ise 2 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, kadroda yer bulamayınca sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.