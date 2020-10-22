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Ermenistan zorda! Başbakan Paşinyan Facebook’tan mesaj attı, halkı cepheye çağırdı

DAĞLIK KARABAĞ'da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook'tan yayımladığı mesajda halkı cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırdı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde 21 köy ve bir kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Böylece 27 Eylül’den bu yana ele geçen yerleşim birimi sayısı 125’e ulaştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sosyal medyadan vatandaşlara seslenerek, gönüllü olarak askere yazılmalarını istedi.

"Tüm Ermeniler ellerinde silah, savaşması gerekiyor"

Facebook’tan video paylaşan Nikol Paşinyan, tüm Ermenilerin “ellerinde silahla savaşması” gerektiğini belirterek yerel belediye başkanlarını da gönüllü birlikler oluşturmaya davet etti. Paşinyan, “Ya zafer, ya yenilgi. İkisinin arasında bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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