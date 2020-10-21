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Fatih'te kayınvalidesini 'sülaleni doğrayacağım' deyip bu hale getirdi! Cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te kayın validesine silahın kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra ölüm tehditleri savuran tutuksuz yargılanan Ümüt Akıncı hakkında üç ayrı suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eşyalarını almak üzere İstanbul Fatih’teki evine giden ve evde karşılaştığı kayınvalidesi Yurdagül Ertan’a silahın kabzası ile vurup, “Seni öldürürüm, sülaleni doğrayacağım, ne çocuğun kalacak ne kimsen, karım buraya gelecek o buraya gelsin onu da öldüreceğim seni de” diyerek sağ ve sol baldırına iki kez ateş ederek kaçan Ümüt Akıncı’nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki Yurdagül Ertan’ın avukatı hazır bulunurken, sanık ile avukatı katılmadı.

Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getiren müşteki avukatı, “Bize göre eylem, kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Ayrıca bize göre dosyada eksik olan deliller vardır. Biz bunları bildirmiştik, onların toplanmasını ve aksi halde sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplam 8 yıl hapis ve bin 200 lira para cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümüt Akıncı’yı ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Akıncı’yı ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, ‘tehdit’ suçundan ise 8 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.

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