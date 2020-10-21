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İzmir'de terör propagandası iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında öğretmen ve belediye çalışanlarının olduğu bildirildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

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İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları suçlamasıyla aralarında öğretmen ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi 

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen, aralarında kamuda aktif görev yapan öğretmen ve Konak Belediyesi'nde çalışanların da bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

10 şüpheli emniyette

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyete götürüldü. Bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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