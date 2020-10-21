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Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor

AZERBAYCAN'ın Karabağ Futbol Kulübünün sportif direktörü Emrah Çelikel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamayı istediklerini bildirdi.

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Karabağ Futbol Kulübünün sportif direktörü Emrah Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarının ikinci bir karara kadar askıya alındığını, karşılaşmaların başka ülkelerde oynanacağını belirtti.

''Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması''
Karabağ'ın iç saha maçları için şimdilik Macaristan, Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin önerildiğini aktaran Çelikel, "Biz de UEFA'ya alternatifler sunacağız. Bunların arasında Türkiye de var. Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması." ifadelerini kullandı. 

''Kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz''
Karabağ Kulübü Basın Sözcüsü Nurlan İbrahimov ise "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Askıya alındı
UEFA, Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan'da oynanacak kulüp ve milli olmak üzere tüm uluslararası müsabakaları ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

İlk maç 29 Ekim'de
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Karabağ, ilk iç saha maçını 29 Ekim'de İspanya'nın Villarreal takımı ile yapacak. 

Karabağ'ın gruptaki diğer rakipleri ise Demir Grup Sivasspor ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv.

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