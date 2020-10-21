BIST 1.217
DOLAR 7,84
EURO 9,30
ALTIN 483,36
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Valilik duyurdu! Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da vaka sayısı artmaya devam ederken yeni tedbirler de art arda alınıyor. Kentte iki günde 233 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Abone ol

 Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 140 ev karantinaya alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı arayarak 'Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü?' diye sordu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan böyle açıkladı: Günde tahminen 10 bin vaka var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere 'kahvaltı' uyarısı
Ermenistan’a ağır darbe! 400 askerin bulunduğu alay taburu yok edildi
Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL yardım yapılacak
Ford ve Volkswagen Türkiye'yi seçti! 800 milyon euroluk yatırım 2 bin 500 kişilik istihdam
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de mağaradan çalınmıştı! Operasyonla ele geçirildi
WEF Kurucu Başkanı'ndan olay çıkış: Pandemi krizi neoliberalizmin miadının dolduğunu gösterdi
5. sınıflar ne zaman açılacak 2020 MEB yeni haber
İzmir'de terör propagandası iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor
21 Ekim evde bakım maaşı 26 ilde yattı TC ile sorgulama
Yorumlar