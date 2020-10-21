Valilik duyurdu! Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı
ADIYAMAN'da vaka sayısı artmaya devam ederken yeni tedbirler de art arda alınıyor. Kentte iki günde 233 evde karantina uygulaması başlatıldı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 140 ev karantinaya alındı.