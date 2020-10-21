9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020 MEB haberi

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. 1. sınıfların ardından 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar da okullarda yüz yüze eğitime başladı. Peki 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9. sınıflar için verdiği okula başlama tarihi.

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Okullar ne zaman açılacak sorusu veliler ve öğrenciler tarafından cevabı merakla beklenen konular arasındaydı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada '5. sınıflarda ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacağını açıkladı..

Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Okulların kaç gün olacağı da gündeme gelen diğer konulardan oldu. İşte, Erdoğan'ın yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamalar.

Okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıfların okula başlayacağı tarih ise araştırılıyor. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020?

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.

5,6,7,9,10 VE 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 5. ve 9. sınıfların yüz yüze geçeceği tarihi açıkladı.. Erdoğan yaptığı açıklamada: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz... "ifadesinde bulundu.

Okulların açılacağı tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz yüz eğitimde açılmayan sınıfların durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçilmişti. İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine başlamışlard