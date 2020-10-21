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Fransa'da Hz. Muhammed karikatürü paylaşan gazeteye tehdit

Fransız La Nouvelle Republique gazetesi, Hz. Muhammed karikatürü yayınladı. Gazete, sosyal medya üzerinden tehdit aldıklarını açıkladı.

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Fransız La Nouvelle Republique gazetesi çalışanları tarafından yapılan açıklamada, gazetede Hz. Muhammed kartikatürünün yayınlanmasının ardından internet üzerinden tehdit mesajları aldıkları belirtildi.

Gazete, geçen hafta Fransız öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından İslami aşırılık yanlılarının tehdidini vurgulamak için, Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Hz. Muhammed'in daha önceki bir karikatürünü yeniden yayınladı.

Gazeteye tehdit

Gazeteci Christophe Herigault, BFM TV'ye yaptığı açıklamada okurların ifade özgürlüğü ve demokrasiyi savunmak adına büyük çoğunluğun gazetenin ön sayfasına olumlu tepki verdiğini, ancak az sayıda kişinin gazeteye yönelik tehditlerde bulunduğunu söyledi.

İlke olarak bizi şikayette bulunmaya iten, Facebook'taki dört-beş tehdit oldu.

Ne olmuştu?

Fransa’nın başkenti Paris’teki Yvelines’in Conflans-Sainte-Honorine bölgesindeki bir okulda görev yapan Samuel Paty, sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus öğrenci tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü.

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