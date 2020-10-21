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Almanlar Başakşehir maçını nasıl gördü?

Medipol Başakşehir, RB Leipzig deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle eli boş döndü. Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı.

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Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'e konuk oldu.

RB Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi RB Leipzig 2-0 kazandı. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti. 

Almanya'da yayın yapan Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı. 

Bild, 2 gol atan Angelino'dan gördüğü manşetinde 'Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı. 'José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor'

Kicker ise haberi, 'RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı' diyerek gördü. 

Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Medipol Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı.

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