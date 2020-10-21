Gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı! İşte o ürünler

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı.

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Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan yüzde 0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki gümrük vergileri 31 Aralık’a kadar sıfırlandı.

Karar, bugün yürürlüğe girdi.