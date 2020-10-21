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AK Partili Milletvekili Karahocagil koronaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, sosyal medya hesabından korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Milletvekili Karahocagil, "Eşimle birlikte halsizlik, vücut kırgınlığı sebebiyle dün akşam TBMM’de yaptırdığımız Kovid-19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızın da tavsiyeleriyle tedavi sürecimizi evde geçiriyoruz. Bol dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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