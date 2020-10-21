AK Partili Milletvekili Karahocagil koronaya yakalandı
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, sosyal medya hesabından korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Milletvekili Karahocagil, "Eşimle birlikte halsizlik, vücut kırgınlığı sebebiyle dün akşam TBMM’de yaptırdığımız Kovid-19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızın da tavsiyeleriyle tedavi sürecimizi evde geçiriyoruz. Bol dualarınızı bekliyoruz" dedi.
Hanımımla birlikte halsizlik, vücut kırgınlığı sebebiyle dün akşam TBMM'de yaptırdığımız Covid-19 testlerimiz pozitif çıkmıştır.— Mustafa Levent Karahocagil 🇹🇷 (@mlkarahocagil) October 21, 2020
Doktorlarımızında tavsiyeleriyle tedavi sürecimizi evde geçiyiriyoruz.
Dualarınızı bekliyoruz.