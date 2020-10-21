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Tunceli'de teröristlerin patlayıcı düzeneklerinin bulunduğu 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı ve içinde amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcı düzeneklerin bulunduğu 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik Mazgirt ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada; 75 kilo amonyum nitrat, el yapımı patlayıcıların devre kartı, anahtar sistemi, basma düzeneği, el telsizi, pil bloku, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 örgütsel kitap, 4 şemsiye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de operasyon bölgesinde imha edildi.

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