15 yıldır komada olan Suudi Prens Halid Bin Talal elini oynattı

Suudi Arabistan'da Kraliyet Ailesi üyelerinden olan ve 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 15 yıl sonra ilk kez elini oynattı.

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Suudi Prens Halid Bin Talal, Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanıyordu.

Elini oynattı

2005 yılında bir trafik kazası geçiren ve 15 yıldır komada olan Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra elini oynatarak ailesine umut verdi.

Geçen sene de kuzeni Prens Halid Bin Talal'ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit olmuştu.