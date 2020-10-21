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Antalya'da genç adam çadır kurduğu yerin yanındaki ağaca kendini astı

ANTALYA'da 37 yaşındaki adam çadır kurduğu bölgede bulunan ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi. Olay yerinde korkunç görüntüler ortaya çıktı.

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Muratpaşa ilçesi Lara plajlar bölgesindeki ormanlık alanda çadır kuran Arif G., ağacın dalına kendini astı. Arif G.'yi asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arif G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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