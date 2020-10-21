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ABD Başkanı Trump'tan itiraf: Çin'de banka hesabı olduğunu kabul etti

Demirören Haber Ajansı

Uyguladığı yaptırımlarla hatırlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'de bir bankada hesabı olduğu ortaya çıktı.

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ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times, her fırsatta Çin'i eleştiren ve yaptırım tehdidinde bulunan Trump'ın, Çin'de bir banka hesabı olduğunu ve bunu kabul ettiğini açıkladı. Gazetede, 2013 ve 2015 yıllarında Trump International Hotels Management şirketine ait hesaptan Çin'e 188 bin dolardan fazla vergi ödendiğini belirtti.

Trump’ın sözcüsü ise, hesabın Asya'da otelck sektörünün potansiyelini keşfetmek için açıldığını söyledi. Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'ın Çin politikalarını eleştiriyor. Donald Trump yönetimi özellikle Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin'le ticari ilişkilerini hedef alıyor.

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