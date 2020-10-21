FOX TV Bay Yanlış bitti Serkay Tütüncü Cemre Gümeli arasında soğuk rüzgarlar esti
FOX TV'de final yapan dizi Bay Yanlış'ın yıldızları Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli arası fena bozuldu. Aşk yaşadıkları söyleniyordu.
Bay Yanlış dizisindeki aşklarının gerçek olduğu konuşulan Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli dün akşam Cihangir'de görüntülendi. Birbirlerine 20 metre uzaklıkta ayrı kafelerde oturan çiftin, birbirlerini görmezden gelmesi dikkat çekti. İkilinin açıklamaları ise şaşkına çevirdi.
Eski rol arkadaşı Cemre Gümeli'nin kendisine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir mekanda oturması hatırlatılan Tütüncü, "Ben Cemre'yi görmedim. Dizi bitti, arkadaşlık bitti" diyerek şoke etti.
Cemre Gümeli ise, Serkay Tütüncü'nün bu sözleri ile ilgili sorular karşısında "Doğru söylemiş ne diyeyim. Biz hiç görüşmüyoruz. Şaka tabii ki tavırlı değilim ama teşekkür ediyorum. Çok sağ ol böyle düşündüğün için bende böyle düşünüyorum o zaman" cevabını verdi.
Cemre Gümeli: 1991 yılında İstanbul’da doğan Cemre Gümeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunudur. Küçük yaşlardan itibaren bale ve piyano eğitimi alan Cemre Gümeli, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizi ile yaşamıştır.