FOX TV Bay Yanlış bitti Serkay Tütüncü Cemre Gümeli arasında soğuk rüzgarlar esti

Cemre Gümeli ise, Serkay Tütüncü'nün bu sözleri ile ilgili sorular karşısında "Doğru söylemiş ne diyeyim. Biz hiç görüşmüyoruz. Şaka tabii ki tavırlı değilim ama teşekkür ediyorum. Çok sağ ol böyle düşündüğün için bende böyle düşünüyorum o zaman" cevabını verdi.