Korkarak başladı usta oldu Tekirdağ'da TTC operatörü kadın 'dünyanın yükünü' taşıyor

Evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Elif Çevik, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya karar verdi. Bir yakınının tavsiyesiyle Asyaport Limanı'na başvuran Çevik, aldığı eğitimlerin ardından konteyner taşımak için tasarlanmış, uzun kasalı araç TTC'nin operatörü oldu.