Korkarak başladı usta oldu Tekirdağ'da TTC operatörü kadın 'dünyanın yükünü' taşıyor
TEKİRDAĞ'da Elif Çevik, korkarak başladığı işinde başarıyı yakaladı. Limanda gemiden boşaltına konteynerleri özel araçla taşıyan genç operatör, hırsının zoru kolay kıldığını söyledi.
Evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Elif Çevik, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya karar verdi. Bir yakınının tavsiyesiyle Asyaport Limanı'na başvuran Çevik, aldığı eğitimlerin ardından konteyner taşımak için tasarlanmış, uzun kasalı araç TTC'nin operatörü oldu.
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Önceleri zorlansa da kısa zamanda kullandığı araca hakimiyetiyle liman çalışanlarının da takdirini kazanan Elif Çevik, mesai günleri araca gelen iş emrine göre hareket ediyor.
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Çevik, vinç yardımıyla TTC'ye yüklenen konteynerleri limanda istenilen noktaya ulaştırıyor.
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Diğer kadınlara da örnek: Erkeklerin yaptığı zorlu işinde başarıyı yakalayan kadın operatör Çevik, çevresindeki kadınlara da örnek oluyor.
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