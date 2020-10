Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı: Goller atacak dendi 30 bin sattı

Alanya yenilgisi sonrası üzüntüden deliye döndüğünü belirten Mustafa Cengiz, ''Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin." şeklinde dert yandı.

Abone ol

Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları köşesine taşıdı.

Mustafa Cengiz, bir dostunun Alanya yenilgisi için, "Üzülüyor musun?" sorusuna, "Üzülmek de neymiş, deliriyorum" diye patladı ve ekledi: “Bu pandemi, milli maç araları hiç yaramıyor bize... G.Saray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada..."

''Galatasaray dinleniyor sadece''

Doktora gittiği esnada bir dostuyla görüşen Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı; "Alanyaspor’a kaybettik. Herkesin bir yorumu var. Bence bu pandemi araları, milli maç araları hiç yaramıyor bize. Galatasaray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada... Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray’ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz

''Galatasaray 157 milyon euro zarara girdi''

Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de Alanyaspor'a yenilseydik. Olayın bu yanına çok üzülüyorum. İki yılda 38 futbolcu aldım, 52 futbolcuyu gönderdim. 7 deve dişi transferimiz var. Transfer harcamalarında 19 milyon euro kâra geçtik. Futbol, basketbol, voleybol bütün takımlarımızla 28 kupa aldık. İki Süper Lig şampiyonluğumuz var. Dursun Özbek’in alacağını tahsil etme hamlesiyle Galatasaray 157 milyon euro zarara girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı.

''Sattığımız forma sayısı 30 bin''

Falcao gelince, goller atacak... Forması 500 bin satacak, dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin!"

''Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir''

Bazıları Fatih Hoca’nın çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Bu anlamda hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmiş yıllarda dikkate alınmayan çağrılarla beni ve arkadaşlarımı karıştırmasın"